Депутаты решили пока не акционировать омские рынки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не акционировать омские рынки решили депутаты Омского городского Совета. Речь об этом шла на пленарном заседании 21 июня.

С такой инициативой вышел Сергей Дроздов. По мнению парламентария, преобразования МУПов продлят до 2030 года. Этот вопрос уже проработан на федеральном уровне.

- Сегодня сменилось руководство, рынки дают 20 млн рублей прибыли. А бюджет нужно пополнять. Нужно еще раз посмотреть, оценить, что нам делать с этим предприятием, – считает Дроздов.

Предложение народного избранника было единогласно поддержано коллегами. К этому вопросу решено вернуться на осенней сессии.

Напомним, по требованию федерального центра реорганизовать муниципальные предприятия нужно до 2025 года. В Омске в программу приватизации включены 9 объектов.

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