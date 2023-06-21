Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июня 2023 10:27

Мэрия Омска разберется с обращениями сотрудников школы № 99 по задержке зарплат

Сейчас информацию проверяют совместно с минобром и прокуратурой региона
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Даниил ОПАРИН

В Омске после публичных обращений сотрудников школы № 99 на задержки заработной платы в департаменте образования омской администрации было решено организовать проверку. Как сообщают в мэрии, им также поступили обращения от сотрудников по вопросу несвоевременной и не в полном объеме выплаты заработной платы и отпускных.

- По фактам, изложенным в обращении, специалистами департамента образования совместно с министерством образования и органами прокуратуры осуществлен выезд в образовательное учреждение, на данный момент началась процедура по проведению проверки, - прокомментировали в депобре.

По итогам результаты проверки будут доведены до коллектива школы. Если информация окажется правдивой, сотрудникам обещают провести перерасчет зарплат и отпускных, а также в соответствии с законом выплатить положенную денежную компенсацию