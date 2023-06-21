Мэрия Омска разберется с обращениями сотрудников школы № 99 по задержке зарплат

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В Омске после публичных обращений сотрудников школы № 99 на задержки заработной платы в департаменте образования омской администрации было решено организовать проверку. Как сообщают в мэрии, им также поступили обращения от сотрудников по вопросу несвоевременной и не в полном объеме выплаты заработной платы и отпускных.

- По фактам, изложенным в обращении, специалистами департамента образования совместно с министерством образования и органами прокуратуры осуществлен выезд в образовательное учреждение, на данный момент началась процедура по проведению проверки, - прокомментировали в депобре.

По итогам результаты проверки будут доведены до коллектива школы. Если информация окажется правдивой, сотрудникам обещают провести перерасчет зарплат и отпускных, а также в соответствии с законом выплатить положенную денежную компенсацию