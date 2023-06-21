27 июня омбудсмен Омской области Ирина Касьянова проведет прием в стенах фонда «Защитники Отечества»

27 июня 2023 года в 15:00 на площадке регионального отделения фонда «Защитники Отечества» (Ул. П. Некрасова, д. 3) уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова проведет прием граждан в филиале государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Вход свободный. На прием также можно предварительно записаться по телефону: 21-31-77. - Одной из важнейших задач на сегодняшний день является поддержка участников специальной военной операции и их родственников на всех уровнях, включая правовую сферу. Объединив усилия с фондом «Защитники Отечества», мы сможем выработать конкретные механизмы оказания поддержки участникам СВО и членам их семей, помочь каждому, кто обратится за оказанием помощи, – уточнила Ирина Касьянова.

Как напомнили в аппарате омбудсмена, между Уполномоченным и филиалом фонда поддержки «Защитники Отечества» действует соглашение о сотрудничестве. Подписанное соглашение предусматривает обмен опытом, бесплатные правовые консультации, выездные приемы граждан, подготовку разъяснений по актуальным правовым темам, оказание практической помощи и др.