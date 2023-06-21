Омички чаще скрывают сумму заработка от своей второй половины

Фото: Даниил ОПАРИН

Специалисты сервиса SuperJob провели исследование и выяснили, что каждый третий омич считает вопросы о заработной плате некорректными. Однако 16% омичей проявляют любопытство в отношении размера заработной платы своих друзей и родных. 35% интересуются доходами лишь небольшого числа людей.

В пресс-службе сервиса SuperJob отметают, что лишь 10% респондентов испытывают положительные эмоции, рассказывая о своем заработке. Отрицательные эмоции при этом испытывают 22%. Каждый четвертый омич не испытывает ярко выраженных эмоций, сообщая о величине своего дохода. 21% омичей умалчивают сведения о своих доходах. Как отмечают специалисты, охотнее информацией о заработной плате делятся те, кто имеет высокий доход.

Каждый второй омич рассказывает о своих доходах второй половине. Каждый третий – родителям. Каждый пятый омич рассказывает о доходах друзьям. Каждый десятый – другим родственникам. Причем, скрытность в вопросах дохода чаще присуща женщинам.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru