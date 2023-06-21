Виталий Хоценко подал в избирком документы для участия в выборах губернатора Омской области

Сегодня, 21 июня, Виталий Хоценко подал документы в региональный избирком для участия в выборах губернатора Омской области, которые состоятся в 10 сентября 2023 года.

— Подал документы на участие в выборах губернатора Омской области, которые пройдут в сентябре. Выдвигаюсь от «Единой России», позавчера партийцы меня поддержали. Благодарю за доверие нашего Президента Владимира Владимировича Путина и омичей, которые очень тепло приняли меня в регионе, — рассказал Виталий Хоценко.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Напомним, кандидатуру Виталия Хоценко поддержали 90 из 112 кандидатов на XXX конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

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