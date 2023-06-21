Виталий Хоценко подал в избирком документы для участия в выборах губернатора Омской области

Сегодня, 21 июня, Виталий Хоценко подал документы в региональный избирком для участия в выборах губернатора Омской области, которые состоятся в 10 сентября 2023 года.
— Подал документы на участие в выборах губернатора Омской области, которые пройдут в сентябре. Выдвигаюсь от «Единой России», позавчера партийцы меня поддержали. Благодарю за доверие нашего Президента Владимира Владимировича Путина и омичей, которые очень тепло приняли меня в регионе, — рассказал Виталий Хоценко.
Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»
Напомним, кандидатуру Виталия Хоценко поддержали 90 из 112 кандидатов на XXX конференции регионального отделения партии «Единая Россия».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru