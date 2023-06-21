В омском водоканале отметили востребованные способы передачи показаний счетчиков в июне 2023 года

В мае горожане передали данные по 395 617 лицевым счетам. В базу данных предприятия внесли показания 904 тысяч счетчиков, при этом 60% потребителей воспользовались дистанционными способами.

В компании напоминают о необходимости передать показания до 25 числа включительно. Сделать это можно за пару минут с помощью SMS, электронной почты или через сайт.

Отправить SMS на номер 8-903-767-28-90

Записать через пробел номер лицевого счета, номера счетчиков холодной и горячей воды и показания потребленного ресурса.

Электронный сервис «ВСЕ ПЛАТЕЖИ»

На сайте: нажать «Передать показания счетчиков» и заполнить предложенную форму.

Через официальный сайт без регистрации

Зайти на сайт в раздел «Передать показания». Далее нужно ввести номер лицевого счета, номер квартиры комнаты и символы с картинки, перейти на страницу, где указаны номера и место установки счётчиков, срок их поверки и предыдущие показания. Ввести текущие показания в соответствующие поля и нажать кнопку «Отправить показания».

Направить данные по электронной почте

Записать через пробел номер лицевого счета, номера счетчиков холодной и горячей воды и показания потребленного ресурса. Отправить письмо с данными на электронный адрес: water_omsk@rosvodokanal.ru.

Переданные до 25 числа (включительно) показания приборов учёта будут отражены в квитанциях за июнь. Показания, поступившие в последние дни месяца, компания укажет в платёжных документах за июль.