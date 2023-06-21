Омская область заняла 19-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская область поднялась на 19-е место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов, подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Ранее наш регион находился на 22-й строчке.

Как следует из результатов национального рейтинга, представленного экспертами АСИ на ПМЭФ-2023, в 2022 году инвесторы вложили в экономику Омской области около 200 миллиардов рублей.

— В правительстве Омской области инвестиционное направление закреплено за моим заместителем. Потому что нужно было четко определить центр формирования предложений и решений. Инвестрейтинг, вопреки заблуждениям, не про объем инвестиций, а именно об инвестклимате, то есть, условиях — от регистрации бизнеса до ведения операционной деятельности. Над всеми показателями надо поработать, понять, как экспертные оценки складываются, — отметил врио губернатора Виталий Хоценко.

Омская область вошла в группу регионов-лидеров по эффективности подключения к сетям водоотведения и по реализации механизма государственно-частного партнерства. Важно отметить, что Омская область также находится на третьем месте среди российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства.

— В Омской области по 38 показателям рейтинга эксперты отметили улучшение значений в сравнении с прошлым рейтингом, в том числе по 25 из них улучшилась позиция Омской области среди других регионов, — пояснили минэкономики Омской области.

Эксперты также положительно оценили работы каналов прямой связи для инвесторов, деятельность региональной организации по привлечению инвестиций и Центра поддержки экспорта.

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