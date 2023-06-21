Омичи рассказали, где чаще всего проводят отпуск

Фото: Елена УРМАНОВА

Аналитики портала по поиску вакансий hh.ru выяснили, где чаще всего омичи проводят отпуск. За 5 месяцев 2023 года в отпуске побывали только 31% жителей региона. Из них полностью потратили отпускные дни только 5%. А 26% потратили их частично. 21% омичей еще не работали в этом году, а 47% работали, но еще не были в отпуске.

35% омичей хотели бы в отпуске посетить другие города России. А 20% мечтает об отпуске заграницей. При этом уже отправились в отпуск по стране 14%. А за границей побывали 6%. 7% отправились в поход или провели отпускное время на загородном пикнике.

Большинство омичей провели отпуск в этом году не в поездках, а в домашних делах. Так, 33% опрошенных занимались ремонтом, 28% провели отпуск за просмотром любимых телепередач, 10% взяли на это время подработку. 68% омичей только собираются взять отпуск в этом году. 11% и вовсе отдыхать не планируют. 21% еще не определились, нужен ли им отпуск.

При этом, 52% омских работников отметили, что их ежегодный отпуск длится 28 дней. У 31% отпуск длится дольше. А у 17% отпуск имеет меньшую продолжительность. Правда, 59% опрошенных признаются, что положенных дней отпуска для полноценного отдыха им недостаточно. Лишь 1% опрошенных считает, что отпуск мог бы быть короче. 40% респондентов довольны продолжительностью своего отпуска.

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