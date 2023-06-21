Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске на Левобережье появится улица Омского Авангарда. Решение назвать улицу в честь хоккейного клуба сегодня, 21 июня, приняли депутаты омского Горсовета. Она будет расположена между улицами Шаранова и Рыбачьей.

Примечательно, что изначально название для проезда было следующее — улица хоккейного клуба Авангард. Однако после совещания с топонимической комиссией был утвержден нынешний вариант — улица Омского Авангарда.

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