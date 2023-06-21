В омской мэрии рассказали, кто построит тяговые подстанции вместо ООО СПК «АртСервис»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омская мэрия прокомментировала информацию о расторжении контракта на строительство тяговых подстанций троллейбусной линии на Левобережье с ООО СПК «АртСервис».

Как сообщили в горадминистрации, контракт, заключенный с ООО СПК «АртСервис» в 2022 году, был расторгнут по инициативе департамента строительства еще в марте этого года. Причиной для этого стал тот факт, что подрядчик на этапе заключения договора предоставил недостоверные сведения.

Тем не менее уже в мае власти подписали контракт на 163,2 млн рублей с новым подрядчиком в лице ООО «СибСтрой Монтаж».

— Компания ведёт проектно-изыскательские работы, завершить их планирует до конца июня. Сроки строительства остаются прежними — 15 декабря 2023 года, — отметили в мэрии.

Напомним, строительство новых троллейбусных линий на Левобережье планируют завершить в 2024 году.

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