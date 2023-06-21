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НовостиОбщество21 июня 2023 5:44

АО «Омск РТС» сообщает о гидравлических испытаниях магистральных трубопроводов в районе проспекта Королева и улицы Химиков

Источник:kp.ru

С 09:00 до 20:00 23.06.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-3, оборудованием ПНС-5, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: проспект Королева, Химиков.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.