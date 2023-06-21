АО «Омск РТС» сообщает о гидравлических испытаниях магистральные трубопроводы в районе улиц Рокоссовского, Звездная, Волгоградская, Дианова

С 10:00 21.06.2023 до 20:00 22.06.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода IV луча КРК, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Рокоссовского, Звездная, Волгоградская, Дианова.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.