В Омской области из-за ураганного ветра без света остались 104 населенных пункта

Фото: Елена УРМАНОВА

В Омской области во вторник, 20 июня, без света из-за сильного ветра, порывы которого местами достигали 25 м/с, без света остались 104 населенных пункта.

По словам врио губернатора Виталия Хоценко, энергетикам удалось оперативно ликвидировать все аварии на электросетях, произошедшие из-за непогоды.

— В Горьковском районе повреждена кровля Суховского центра культуры. Поручил главе муниципалитета Михаилу Юрьевичу Болтрику и региональному минкультуры устранить последствия непогоды и оперативно восстановить крышу. Ситуацию держу на личном контроле, — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Отметим, сегодня, 21 июня, в Омске и области сохранится ветреная и прохладная погода. Ожидаются порывы ветра до 25 м/с.

Напомним, вчера сильный ветер повредил кирпичную кладку балкона в одной из многоэтажек на улице Транссибирской в Старом Кировске.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru