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НовостиОбщество21 июня 2023 5:34

В Омской области из-за ураганного ветра без света остались 104 населенных пункта

Все последствия стихии оперативно ликвидировали энергетики
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Елена УРМАНОВА

В Омской области во вторник, 20 июня, без света из-за сильного ветра, порывы которого местами достигали 25 м/с, без света остались 104 населенных пункта.

По словам врио губернатора Виталия Хоценко, энергетикам удалось оперативно ликвидировать все аварии на электросетях, произошедшие из-за непогоды.

— В Горьковском районе повреждена кровля Суховского центра культуры. Поручил главе муниципалитета Михаилу Юрьевичу Болтрику и региональному минкультуры устранить последствия непогоды и оперативно восстановить крышу. Ситуацию держу на личном контроле, — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Отметим, сегодня, 21 июня, в Омске и области сохранится ветреная и прохладная погода. Ожидаются порывы ветра до 25 м/с.

Напомним, вчера сильный ветер повредил кирпичную кладку балкона в одной из многоэтажек на улице Транссибирской в Старом Кировске.

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