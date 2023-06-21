Прапорщик, самовольно покинувший воинскую часть в Омске, получил 5,5 лет условно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский гарнизонный военный вынес приговор прапорщику Александру Г., который самовольно покинул воинскую часть в Омске и уехал в родное Кемерово.

— Военнослужащий, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, с целью временно уклониться от прохождения военной службы, 6 ноября 2022 года самовольно оставил воинскую часть в Омске и убыл к месту жительства в Кемерово, где проводил время по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Нашли сбежавшего прапорщика сотрудники военной прокуратуры 2 февраля 2023 года.

Суд приговорил военнослужащего к 5 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее «КП-Омск» писала о рядовом, который также покинул одну из омский воинских частей и уехал отдыхать в Хакасию.

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