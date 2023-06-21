Для омичей в Колосовке организуют Сабантуй

Фото: минкульт Омской области

В субботу, 24 июня в Колосовском районе Омской области пройдет праздник Сабантуй. Об этом сообщает региональный минкульт.

Начнется мероприятие в 12.30 с шествия участников праздника и возложения гирлянды к «Памятнику труженикам тыла, вдовам, детям войны от благодарных потомков», установленному в центре села. В 13.00 развернется праздничное народное гуляние.

К слову, «сабантуй» происходит из тюркских языков и означает «праздник плуга», проводимый в связи с окончанием весенних полевых работ.

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