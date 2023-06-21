Акция памяти пройдет на бульваре Победы в Омске

Фото: Минспорта Омской области

На бульваре Победы в Омске пройдет военно-патриотическая акция «А завтра была война!». Об этом сообщает региональное минспорта.

Памятное мероприятие начнется в 10.00 с торжественного митинга, посвященного Дню памяти и скорби. Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института возложат памятную гирлянду к обелиску монумента «Слава Героям».

Далее здесь же продолжится работа интерактивных площадок, фотозон. Для гостей организуют фотозоны, выставки ретрооружия и ретроавтотехники. Каждый желающий сможет собрать и разобрать автомат и попробовать солдатскую кашу.

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