Сергей Шелест призвал омичей не игнорировать синоптиков и МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Не игнорировать синоптиков и МЧС призвал омиче мэр Омска Сергей Шелест. Градоначальник предупредил жителей о печальных последствиях непогоды в своем телеграм-канале.
- Омичей прошу корректировать свои планы с учетом погоды, не игнорировать сообщения МЧС и синоптиков, - написал Шелест.
Он также обратился к предпринимателям, подчеркнув, что в условиях штормового ветра необходимо оперативно реагировать на происшествия, а также убедиться, что со стройплощадок и торговых точек ничего не улетит и не навредит местным жителям и гостям города.
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