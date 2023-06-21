Сергей Шелест призвал омичей не игнорировать синоптиков и МЧС

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Не игнорировать синоптиков и МЧС призвал омиче мэр Омска Сергей Шелест. Градоначальник предупредил жителей о печальных последствиях непогоды в своем телеграм-канале.

- Омичей прошу корректировать свои планы с учетом погоды, не игнорировать сообщения МЧС и синоптиков, - написал Шелест.

Он также обратился к предпринимателям, подчеркнув, что в условиях штормового ветра необходимо оперативно реагировать на происшествия, а также убедиться, что со стройплощадок и торговых точек ничего не улетит и не навредит местным жителям и гостям города.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru