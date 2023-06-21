В Омске проверят дом, где от ветра обрушилась часть балкона

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск»
Часть балкона, которая обрушилась от ветра, будет восстановлена, а остальные части конструкции проверят специалисты. Ситуацию с домом №6/1 по улице Транссибирской прокомментировали в мэрии Омска.
- Специалисты МЧС провели мероприятия по укреплению оконных конструкций к несущим элементам, сотрудники ТСЖ содействовали в работах. После улучшения погодных условий работы по реконструкции кирпичной кладки будут продолжены, - пояснили в горадминистрации.
Дополнительно запланировано обследование всех остальных балконов. Пока ситуация будет находиться на контроле администрации округа.
Напомним, накануне стало известно, что в Кировском округе из-за сильного ветра на 7 этаже жилого дома обрушилась кирпичная кладка. Все произошло во время сильного ветра. Пострадавших в ЧП нет.
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