В Омске из-за сильного ветра пришлось отменить речные прогулки по Иртышу

Фото: Елена Урманова

Из-за сильного ветра сегодня, 20 июня, в Омске отменили прогулочные рейсы по Иртышу. Сообщение об этом появилось в группе «Омский теплоход».

По этой же причине в городе сегодня не работали аттракционы. О времени возобновлении их работы пока не сообщается.

Сегодня прогулкам по городу не способствует не только ветреная погода. В Омской области наступило похолодание до +10 градусов. Синоптики обещают дождь. Завтра также сохранится дождливая и ветреная погода. А вчера в Горьковском районе выпал град.

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