В Омской области готовят к вводу 29 новых амбулаторий

Фото: Олег УКЛАДОВ

Пресс-служба минздрава Омской области сообщила, что готовит к вводу в эксплуатацию 29 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских районах. Модульные здания уже одобрены и приняты рабочей комиссией.

- Во всех фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях выполнены внутренняя и наружная отделка, разводка всех инженерных коммуникаций, предусмотрены места для установки монтируемого оборудования. Сейчас в модульных зданиях есть электричество, питьевая вода и канализация, - сообщает источник.

При этом до конца лета пунктов здравоохранения станет еще больше - их общее число достигнет 48. Новые ФАПы появятся в Усть-Ишимском, Муромцевском и Москаленском районах, Тевризском, Колосовском, Крутинском, Нижнеомском, Кормиоловском и Большереченском районах, Тарском, Большеуковском, Любинском, Марьяновском, Павлоградском, Омском, Полтавском, Одесском, Таврическом, Русско-Полянском, Горьковском, Оконешниковском и Нововаршавском районах.

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