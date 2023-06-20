Учителя омской школы № 99 пожаловались в соцсетях на несвоевременную выплату зарплаты

Фото: Даниил ОПАРИН

В социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что сотрудники средней школы № 99 по адресу Молодова, 12 продолжительное время не получают зарплату. Как отметает автор поста, коллектив школы уже обратился в департамент образования.

– На протяжении длительного времени сотрудникам школы, детского сада заработная плата выплачивается не в полном объеме, с задержками. Расчетные листы фактически не выдаются, либо выдаются с опозданием, – сообщает автор поста.

В жалобе говорится, что работники требовали, чтобы на должность главного бухгалтера школы был назначен другой специалист, к которому у коллектива есть доверие. Однако директор школы препятствует этому, тем самым создавая конфликтную ситуацию с сотрудниками образовательного учреждения.

Мэрия Омска отреагировала на пост в комментариях. Городская администрация пообещала разобраться в проблеме и дать ответ в ближайшее время.

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