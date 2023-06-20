20 июня документы на выборы губернатора Омской области подали представители ЛДПР и «Коммунистов России»

Максим Макаленко. Фото: сайт омского отделения ЛДПР.

20 июня омский избирком сообщил о принятии документов у координатора реготделения ЛДПР Максима Макаленко и первого секретаря омского отделения партии «Коммунисты России» Владимира Казанина. Оба кандидата от различных политических сил подали документы в региональную избирательную комиссию на участие в выборах губернатора Омской области.

Прием заявлений в омском избиркоме стартовал 10 июня. На 20 июня на участие в выборах подали самовыдвиженцы Юрий Александров и Вадим Черкин, депутат Госдумы от КПРФ Андрей Алехин. Вчера от «Единой России» будущим кандидатом утвердили врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. Последняя заявка от него еще не подана.

Напомним, что выборы губернатора Омской области пройдут 9 и 10 сентября.