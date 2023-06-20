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НовостиПроисшествия20 июня 2023 12:42

Москвича осудили за попытку «угостить шоколадом» за 250 тыс. руб. сотрудника омского УФСБ

Обвиняемый вину не признал
Елена УРМАНОВА

Фото: Виктор Гусейнов

Центральный районный суд Омска вынес приговор 41-летнему руководителю Российского союза студенческих организаций (РССО) Андрею Андриянову. Он вместе с подельниками обвинялся в хищении денежных средств, предназначенных для студенческих форумов.

Андриянов пытался дать взятку сотруднику омского УФСБ, спрятав 250 тысяч рублей в обертку от шоколада. Однако фокус не прошел, и обвиняемый оказался на скамье подсудимых.

Сегодня, 20 июня, подсудимый сказал последнее слово. По словам Андриянова, он просто хотел угостить сотрудника УФСБ кондитерским изделием, вот только перепутал шоколадки.

Такая версия развития событий показалась суду неубедительной. В результате Центральный районный суд Омска назначил Андриянову наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн рублей. ФСБ и прокуратура посчитали наказание слишком мягким и намерены его обжаловать.

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