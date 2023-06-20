Виталий Хоценко провел заседание антитеррористической комиссии Омской области

За год по России прокатились громкие экстремистские акции, в ходе которых террористам помогали завербованные студенты. Фото: Александр РОГОЗА

Виталий Хоценко провел очередное заседание антитеррористической комиссии Омской области. Говорили о профилактике экстремизма в учебных учреждениях. По мнению главы региона, эта тема идет рука об руку с патриотическим воспитанием российской молодежи.

- Анализ складывающейся обстановки в связи с проведением СВО свидетельствует о попытках вовлечения в деструктивную деятельность в социальных сетях и интернет-мессенджерах студентов образовательных организаций. Правоохранительными структурами во взаимодействии органами исполнительной власти реализуются мероприятия по профилактике радикализации молодежи, - отмечается в официальном сообщении пресс-службы правительства региона.

Потому в вузах стали активно проводить круглые столы и семинары, индивидуальные, групповые профилактические беседы с учащимися, тренинги, интерактивные игры воспитательного характера. В системе профессионального образования региона функционирует 50 объединений патриотической направленности.

- Считаю, нужно активно подключить к данной деятельности Совет ректоров, проводить в вузах работу по патриотическому воспитанию, разъяснению целей и задач специальной военной операции, - отметил глава региона.

В июле планируется провести учебно-методический сбор с проректорами ведущих омских вузов, ответственными за противодействие идеологии терроризма и экстремизма, в ходе которого будет изучен положительный опыт Омской области и других регионов РФ.