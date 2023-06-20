ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов сдал один омский выпускник

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В министерстве образования Омской области рассказали о результатах единого государственного экзамена по профильной математике, физике и истории.

В этом году EГЭ по профильной математике сдали 3 696 человек. Экзаменационные работы по физике написали1708 человек. Историю выбрали 1132 выпускника.

В результате за профильную математику 100 баллов получил только один человек – выпускник Омского Кадетского военного корпуса. Экзамен по истории на 100 баллов сдал также один человек – выпускник лицея №143.

Немного лучше дела обстоят с физикой. Экзамен по этой дисциплине на 100 баллов сдали пять человек. Это выпускники: Омского кадетского военного корпуса, школы №47 с углубленным изучением отдельных предметов, гимназий № 147 и № 19 и лицея № 143.

Всего в Омской области насчитывается 44 работы по ЕГЭ, выполненные на 100 баллов. Большинство из них – по русскому языку: 25 работ. Второе место занимает литература: 6 работ. На третьем месте находится физика: 5 работ. И по одной 100-балльной работе выпускники написали по химии, географии, истории и математике.

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