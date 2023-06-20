После отставки с поста омского министра Олег Заремба будет руководить рабочей группой по ведению соцсетей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Руководить рабочей группой по ведению соцсетей будет Олег Заремба. Соответствующий документ подписал и.о. губернатора Валерий Бойко.

Команда профессионалов во главе с бывшим министром по внутренней политики должны обеспечить создание чиновниками официальных интернет-страниц, их наполнение.

В эту же рабочую группу включили десятки сотрудников региональных министерств, заместителей глав районов, управделами районных администраций и других представителей местной власти.

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