После отставки с поста омского министра Олег Заремба будет руководить рабочей группой по ведению соцсетей

Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Руководить рабочей группой по ведению соцсетей будет Олег Заремба. Соответствующий документ подписал и.о. губернатора Валерий Бойко.
Команда профессионалов во главе с бывшим министром по внутренней политики должны обеспечить создание чиновниками официальных интернет-страниц, их наполнение.
В эту же рабочую группу включили десятки сотрудников региональных министерств, заместителей глав районов, управделами районных администраций и других представителей местной власти.
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