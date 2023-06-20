Виктор Матухно стал новым директором ООО «МилКом», принадлежащем омскому экс-депутату Калинину

Фото: Денис КОРАБЛЕВ
В ООО «МилКом», принадлежащем омскому экс-депутату Сергею Калинину, сменился директор. Запись в ЕГРЮЛ внесена 14 июня.
Новым руководителем предприятия стал Виктор Матухно. Он сменил Виталия Бугаева.
Напомним, что под юрлицом «МилКом» работает бренд «Лужайкино». По данным «Коммерческих вестей», 10% акций компании принадлежат Олегу Осинскому, остальные 90% - бывшему парламентарию регионального Заксобрания, ныне заключенному Сергею Калинину.
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