Омские работодатели начали увольнять за неподобающий внешний вид

Фото: Кирилл Мишин

За неподобающий внешний вид начали увольнять омские работодатели. Об этом сообщают аналитики сервиса SuperJob.

92% опрошенных, правда, все равно, как выглядит их сотрудник. Главное - эффективность и 100% исполнение своих обязанностей. Но вот 4% все же приходилось прощаться с подчиненными из-за стиля в одежде.

По оценкам экспертов, каждый третий работодатель делает замечания работникам за внешний вид. Причем, мужчины получают замечания вдвое чаще женщин.

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