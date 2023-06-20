В День молодежи, 24 июня, в Омске пройдет световое шоу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Омске в День молодежи, 24 июня, ожидается световое шоу. Об этом сообщает региональное минспорта.
Празднование стартует в 16.00 на Соборной площади. здесь будут работать интерактивные площадки по пяти направлениям: креатив, спорт, добровольчество, образование и построение карьеры.
Далее гостей праздника, в том числе выпускников школ, у которых в этот же день состоится общегородской выпускной, ждет музыкальный марафон. А в 20.30 на сцену выйдут группа Cream Soda и певица Клава Кока.
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