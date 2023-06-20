Семь омичей написали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По математике на 100 баллов написали ЕГЭ семь омичей. Об этом заявил региональный министр образования Иван Кротт.

Один из самых сложных предметов в регионе сдавали 3 696 выпускников, физику — 1708, а историю — 1132 человек. По итогам государственных испытаний семь выпускников написали работы на сто баллов.

Как подчеркнул глава ведомства, две работы выполнены выпускникам Омского кадетского военного корпуса. Еще две - по физике и истории принадлежат выпускникам лицея № 143. Три стобалльных показателя по физике — в школе № 47 с углубленным изучением отдельных предметов и в гимназиях № 147 и 19.

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