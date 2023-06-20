Юные омич раскрасят четыре троллейбуса 24 июня

Фото: пресс-служба администрации города Омска
24 июня в Омске уже в седьмой раз пройдет акция «Раскрась троллейбус». Встреча юных художников состоится на площади перед зданием по ул. Красный путь, 111.
К участию во встрече приглашаются ребята в возрасте от 3 до 12 лет. Они смогут внести свою лепту в оформление общественного транспорта города.
- Мы уже начали подготовку к мероприятию. Юные участники нанесут свои изображения на троллейбусы моделей Тролза ЗиУ-682Г, Тролза «Оптима» и АКСМ-101. Вспоминая опыт прошлых лет, могу сказать, что данная акция вызывает большой интерес как у детей, так и у их родителей, - отметил Василий Мелищук, начальник филиала «Троллейбусное депо».
Регистрация участников акции начнётся в 13.00 24 июня, старт будет дан в 14.00.
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