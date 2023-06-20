Пенсионерка разозлила мэра Омска Шелеста наглым воровством цветов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 июня мэр Омска Сергей Шелест опубликовал в своем телеграм-канале пост негодования. Градоначальника возмутила ситуация, произошедшая в Октябрьском округе.

На Космическом проспекте средь бела дня неизвестная женщина «обчистила» клумбу со свежевысаженными цветами.

- Так и хочется спросить: «Вам не стыдно»? Ответ на этот вопрос героиня «сюжета», видимо, даст уже в полиции: качество видео довольно хорошее, я уверен, правоохранители ее найдут, - пишет мэр. - Уважаемые омичи, много раз я обращался к вам с просьбой уважать и беречь труд людей, стремящихся сделать наш город красивее и уютней. Пока доходит не до всех.

Ущерб от действий пожилой омички составил 6,5 тысяч рублей. Сумма внушительная, более того, ее собирали по копеечке сами жители, которые и посадили эту клумбу.

Сергей Шелест призвал омичей уважать друг друга и быть более бережливее по отношении к своему родному городу.

- Как назвать этот поступок каждый решит сам. Я же в очередной раз призываю всех к заботе о городе, потому что Омск - наш общий дом, - заключил мэр.

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