В Омской области с начала года 2023 от укусов клещей пострадали 2723 человека

Как отмечают в Роспотребнадзоре, количество пострадавших от укусов клещей пока не превышает среднемноголетних значений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала весны 2023 года от укусов клещей пострадали 2723 жителей Омской области, среди них 804 ребенка. Только с 14 по 19 июня жертвами кровососущих животных стали 227 человек.

— В специализированных лабораториях были исследованы 98% клещей снятых с омичей на зараженность вирусом клещевого энцефалита, из них зараженных — 1,8%; боррелиями —10,3 %, зараженных возбудителями эрлихиоза — 0,9 %, анаплазмоза человека – 1,0 %. Специалисты также проводят исследования клещей из объектов окружающей среды на зараженность вирусом клещевого энцефалита, зараженность составила – 0,6 %, — рассказали в Управление Роспотребнадзора по Омской области.

Напомним, основным способом защитить себя от клещевого энцефалита является вакцинация. Так, с начала 2023 года в регионе были привиты свыше 68,5 тысяч человек.

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