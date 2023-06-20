В Омске штормовой ветер валит деревья

Упавшее дерево уже повредило один автомобиль. Фото: «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

В Омске продолжает бушевать штормовой ветер. Непогода уже повредила несколько деревьев.

— На данный час в ЕДДС города поступило 13 обращений по падению деревьев и крупных веток из-за сильного ветра. Дал поручение УДХБ и АО «Омскэлектро» оперативно устранять последствия непогоды. Также обращаюсь к руководителям хозяйствующих субъектов, строителям, владельцам рекламных конструкций: просьба убедиться, что в условиях штормового ветра с ваших объектов ничего не разлетится и не причинит вреда горожанам и их имуществ, — написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

По сообщениям социальный сетях, от падения дерева уже пострадал один автомобиль. Инцидент произошел в районе улицы 3-й Разъезд.

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