Экспортный лес и пшеница прошли фитосанитарный контроль

Четыре экспортные партии подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском - 1600 тонн продовольственной пшеницы и 1832 куб.м. лесоматериалов из осины - были отгружены водным транспортом по Иртышу в Казахстан омскими предпринимателями. Досмотр, проведенный 11 июня должностным лицом Управления Россельхознадзора по Омской области, показал, что товар соответствует требованиям, предъявляемым Казахстаном к таким товарам.

Всего с начала года в эту страну специалисты регионального управления Россельхознадзора оформили фитосанитарные сертификаты для вывоза из Омской области 320 тыс. тонн подкарантинной продукции. При этом зерно и продукты его переработки составили 295 тыс. тонн.

С 10 апреля нынешнего года Казахстан на полгода ввел запрет на ввоз пшеницы на территорию страны автотранспортом из третьих стран и из стран ЕЭС. Этот запрет не распространяется на отгрузку зерна пшеницы железнодорожным и водным транспортом.