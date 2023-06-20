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НовостиПроисшествия20 июня 2023 4:20

В Омске внедорожник влетел в детскую площадку на улице Дианова

В момент ДТП там играли несколько детей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

Фото: «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

В Омске в понедельник вечером, 19 июня, внедорожник влетел в детскую площадку, расположенную вблизи спорткомплекса на улице Дианова.

По словам очевидцев, женщина за рулем БМВ не справилась с управлением, и автомобиль вылетел на детскую площадку, где в этот момент играли дети. К счастью, никто не пострадал. Юные омичи отделались лишь испугом.

Отметим, произошедшее в УМВД России по Омской области пока никак не прокомментировали.

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