Сотрудники службы безопасности банка обманули омича на 292 тысячи рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Омска стал очередной жертвой лже-сотрудников службы безопасности банка и лишился крупной суммы.

Как омич рассказал полицейским, неизвестные представились ему сотрудниками службы безопасности банка и рекомендовали следовать их указаниям. Он им доверился и перевел на так называемый безопасный счет 292 тысячи рублей.

Добавим, по информации УМВД России по Омской области, на территории региона за минувшие сутки были зарегистрированы 19 фактов дистанционных хищений денежных средств.

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