Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июня 2023 3:37

Сотрудники службы безопасности банка обманули омича на 292 тысячи рублей

Омич лишился сбережений из-за излишней доверчивости
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Омска стал очередной жертвой лже-сотрудников службы безопасности банка и лишился крупной суммы.

Как омич рассказал полицейским, неизвестные представились ему сотрудниками службы безопасности банка и рекомендовали следовать их указаниям. Он им доверился и перевел на так называемый безопасный счет 292 тысячи рублей.

Добавим, по информации УМВД России по Омской области, на территории региона за минувшие сутки были зарегистрированы 19 фактов дистанционных хищений денежных средств.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru