Омич Илья Бубнов был официально назначен первым замминстра молодежной политики ДНР

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уроженец Омска Илья Бубнов стал первым замминстра молодежной политики Донецкой народной республики. Соответствующий указ в понедельник, 19 июня, подписал врио главы ДНР Денис Пушилин.

До разделения республиканского министерства молодежи, спорта и туризма на министерство молодежной политики и министерство спорта и туризма в октябре 2022 года Илья Бубнов несколько месяцев проработал в должности заместителя главы ведомства.

Отметим, до переезда в ДНР Илья Бубнов занимал различные посты в структуре омского отделения партии «Единая Россия». Так, на протяжении пяти лет он возглавлял региональное отделение «Молодой гвардии».

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru