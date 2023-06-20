Жители центра Омска 26 июня останутся без воды на 12 часов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители Центрального округа останутся без воды на полдня в следующий понедельник, 26 июня.
Как сообщили в омском водоканале, 26 июня с 10:00 до 22:00 в связи проведением с ремонтных работ на водопроводе, проложенном по улице 10 лет Октября – Степная, от водоснабжения будут отключены здания по следующим адресам:
Улица 10 лет Октября, 50;
Улица Куйбышева, 56, 54;
Улица Лермонтова 62, 60;
Улица Степная, 73;
Улица Декабристов, 35а, 45/1.
Для местных жителей будет установлена машина с питьевой водой по адресу улица 10 лет Октября, 50.
Водоканал приносит омичам извинения за временные неудобства.
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