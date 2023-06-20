В Омске впервые провели операцию по удалению опухолей ствола головного мозга

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

В Омске нейрохирурги БСМП №1 впервые прооперировали двух пациентов с опухолями ствола головного мозга. Ранее омичей с таким диагнозом отправляли в специализированные клиники в других регионах страны. Сейчас лечить подобные патологии позволяет высокотехнологичное оборудование и квалификация специалистов.

Оба пациента — молодые мужчина и женщина — попали в стационар практически одновременно, но с разными симптомами. Девушка жаловалась на потерю слуха, долго лечилась у оториноларинголога, затем у невролога, пока не оказалась в больнице с подозрением на инсульт. Мужчину с жалобами на сильные головные боли и потерю координации в медучреждение доставили на «скорой». У обоих МРТ показало наличие доброкачественной опухоли—невриномы.

—Невринома головного мозга опасности сама по себе не представляет, однако по мере увеличения ее размеров происходит сдавливание прилегающих структур мозга. Рост опухоли может происходить как в сторону слухового прохода, так и в направлении мостомозжечкового угла. При проведении подобных операций есть определенные риски. Однако не оперировать таких больных тоже нельзя. Опухоль разрастется и это может привести к полной потере слуха или зрения, внутричерепной гипертензии, нарушению глотания, речи, вкусового восприятия, различным церебральным осложнениям,— рассказал завотделением нейрохирургии БСМП№1 , к.м.н. Ярослав Шестериков .

Отметим, омичи после лечения полностью восстановились и были выписаны из стационара.

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