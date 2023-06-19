Песенный фестиваль «Автомат и гитара» состоится в Омской области в 12-й раз

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области в 12-й раз пройдут патриотические мероприятия в рамках традиционного Международного фестиваля военно-патриотической песни «Автомат и гитара». В этом году фестиваль состоится с 28 июня по 2 июля.

Цель фестиваля – рассказать о подвиге защитников Отечества в прошлом и настоящем и оказать поддержку всем, кто сейчас выполняет боевые задачи. Мероприятие приурочено к Дню ветеранов боевых действий, который в России отмечают 1 июля.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Омской области и пройдет в шести муниципальных районах. Многие из участников фестиваля – ветераны Вооруженных сил и правоохранительных органов, прошедшие горячие точки. На концертах выступят гости из Москвы, Екатеринбурга, Барнаула, Саранска, а также Республики Казахстан.

Ряд концертов состоится с участием финалистов Международного конкурса военно-патриотической песни «Автомат и гитара. Пусть память говорит». Они приедут в Омск из восьми регионов России – от Рязани до Красноярска.

Расписание фестиваля в Омской области:

– 28 июня концерты пройдут в р.п. Любинский и р.п. Кормиловка, начало в 17:30;

– 29 июня – в с. Ачаир и пос. Ачаирском, начало в 18:00, а также в г. Исилькуле, начало в 19:00;

– 30 июня участников фестиваля встретят р.п. Полтавка и р.п. Черлак, а также с. Надеждино Омского района, начало в 16:00;

– 1 июля все участники фестиваля выступят в Концерт-холле г. Омска (начало в 13:00), а вечером, в 18:30, на поляне с. Зеленовка Омского района пройдет гала-концерт;

– 2 июля заключительный концерт фестиваля состоится в пос. Ключи.

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