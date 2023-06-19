Омские власти приобрели новое оборудование для влажной уборки улиц

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Сегодня, 19 июня, Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале о том, что в распоряжение УДХБ поступит новое оборудование для влажной уборки дорог, ограждений и бордюров.

Градоначальник сообщил, что с компанией из Кургана «СПЕЦМАШ-СНГ» заключен договор на поставку моющих реек и щеток. Всего приобретено 10 позиций.

С этой компанией омское УДХБ уже имело положительный опыт сотрудничества.

– Оборудование хорошо известно работникам УДХБ, оно легко монтируется, удобно и эффективно в эксплуатации, — написал Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

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