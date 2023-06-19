«Единая Россия» выдвинула Виталия Хоценко на выборы губернатора Омской области

«Единая Россия» выдвинула Виталия Хоценко кандидатом от партии на предстоящих выборах губернатора Омской области. Кандидатуру поддержали большинство делегатов на конференции регионального отделения.

— С момента приезда в Омскую область поддержку получаю от всех. Уверен, что с такой командой, командой «Единой России» у нас всё получится. Спасибо большое Андрею Анатольевичу Турчаку за поддержку. Спасибо нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву за оказанное мне высокое доверие. Очень надеюсь, что омичи меня поддержат на выборах, — сообщил Виталий Хоценко

Мэр Омска, глава городского отделения партии «Единая Россия» Сергей Шелест пообещал оказать Виталию Хоценко всю необходимую поддержку.

Напомним, выборы губернатора Омской области пройдут в два дня — 9 и 10 сентября.

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