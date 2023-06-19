Из Омска в зону СВО отправили 20 тонн гуманитарной помощи

Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Очередные 20 тонн гуманитарного груза отправили омские власти на Донбасс, в частности - в Луганск, из Единого гуманитарного центра Омской области.
- В фуре загружено много необходимого для наших бойцов, которые проходят службу в зоне СВО. Все это поможет парням выполнять боевые задачи, защищая жизни людей, - сообщил при отправке врио губернатора Виталий Хоценко.
В грузе - 2 квадроцикла, автомобиль «Нива», квадрокоптеры, продукты питания, медикаменты, а также почти 1500 порций сухих борщей и каш.
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