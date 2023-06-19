На клумбах Омска высадили больше полумиллиона цветов

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

Пресс-служба омской администрации сообщает, что благодаря службе озеленения с начала летнего сезона на городских клумбах появилось больше полумиллиона цветов.

- Из 510 тысяч петуний, бархатцев, шафранов и других видов растений для омских клумб — 408 тысяч выращены в муниципальной теплице. Первый большой объем цветов был высажен перед майскими праздниками, сейчас агрономы занимаются оформлением видовых мест, - сообщают в источнике.

На этом точку в озеленении города до конца лета не ставят. Совсем скоро начнут украшать Омск ко дню рождения.

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