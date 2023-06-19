Омская ярмарка вакансий поможет трудоустроиться ветеранам СВО и их семьям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 23 июня, в Омской области пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Для участников СВО и их семей организаторы предусмотрели специальную площадку. Об этом сообщили в региональном Минтруде.

На ярмарке трудоустройства специалисты кадрового центра «Работа России» расскажут участникам СВО и их семьям о текущей ситуации на рынке труда, о самых востребованных специальностях и актуальных вакансиях. Также сотрудники ярмарки дадут консультации по вопросу доступных дополнительных мерах содействия трудоустройству.

– На масштабной ярмарке вакансий бойцы СВО и их родственники смогут не только получить максимум информации в одном месте, но и освоить практические навыки, которые помогут им в трудоустройстве и дальнейшем карьерном развитии, – отметил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Кроме того, участникам СВО помогут подобрать желаемые вакансии, расскажут о программах бесплатного переобучения и о перспективах открытия своего дела. Участники СВО вместе с родными смогут принять участие в коуч-сессии. Там им помогут проанализировать профессиональный опыт и построить индивидуальную карьерограмму. Им представят технологии поиска работы, а профессиональные психологи проведут консультации, опираясь на современные методы психорегуляции.

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