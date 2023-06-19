Омского военнослужащего приговорили к 5 годам колонии за самовольный отпуск в Хакасии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Абаканский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому Эдуарда П., покинувшему самовольно воинскую часть. Мужчина хотел отдохнуть от службы.

— Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения обязанностей, 29 сентября 2022 года самовольно оставил воинскую часть и уехал в Омск, а после — в Республику Хакассия. 25 января 2023 года Подсумков по вызову должностных лиц прибыл в военный комиссариат, — сообщили в пресс-службе 2-го Восточного военного окружного суда.

Суд приговорил Эдуарда П. к 5 годам колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

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