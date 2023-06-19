Омская область провела более 30 встреч на ПМЭФ-2023

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Виталий Хоценко подвел итоги участия омской делегации в Петербургском международном экономическом форуме и дал соответствующие поручения по результатам переговоров и подписанных соглашений.

Итоги форума обсуждали сегодня, 19 июня, на оперативном совещании регионального кабинета министров.

– На прошлой неделе мы работали на Петербургском международном экономическом форуме. Провели три десятка встреч с уже проверенными партнерами региона и с новыми для Омской области компаниями. Теперь нужно претворить в жизнь все достигнутые договоренности, – отметил временно исполняющий обязанности губернатора Омской области.

Экономический блок правительства региона должен в течение недели подготовить перечни поручений по итогам встреч и направить на подпись главе Омской области.

– По тем встречам, где необходимо подписание отдельных двусторонних протоколов, также прошу подготовить их и обеспечить согласование с партнерами. Все поручения должны быть с конкретными сроками, чтобы поставить их на контроль. Основные векторы развития нашей страны были определены в выступлении Президента Владимира Владимировича Путина на форуме. Всем рекомендую ознакомиться с основными тезисами. Глава государства определил все основные направления дальнейшей деятельности, в том числе предварительные контуры национальных проектов, которые будут развиваться дальше, – отметил Виталий Хоценко.

Глава региона также поручил министерству культуры Омской области обратить внимание на новые методы поддержки гостиничного и туристического бизнеса, о которых говорил президент. На это выделено 11 млрд рублей. Минкульту необходимо будет проработать вопрос создания глэмпингов (модульных гостиниц) на территории региона.

– Посмотрите, на какую конкретно поддержку здесь можно рассчитывать. Нужно по заявкам федеральные средства привлекать и превращать их в объекты размещения туристов, – подчеркнул Виталий Хоценко.

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