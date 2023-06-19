За 5 месяцев 2023 года в бюджет Омска поступили 3,8 миллиарда рублей налогов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За пять месяцев 2023 года в бюджет Омска поступили 3,826 миллиарда рублей. Как отметили в УФНС по Омской области, это на 5,2% или на 188 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

90,6% поступлений за январь-май 2023 года пришлось на такие налоги, как налог на доходы физических лиц 57,1%, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 21,7% и земельный налог —11,8%.

— Положительная динамика наблюдается по налогу на доходы физических лиц на 8,6% или на 173 миллиона рублей, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 16,0% или на 115 миллионов рублей, акцизам на 7,8% или на 3 миллиона рублей, — рассказали в налоговой.

Напомним, недавно омский Горсовет внес очередные поправки в бюджет 2023 года. Доходы вырастут почти на один миллиард рублей.

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