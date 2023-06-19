Мэр Омска Сергей Шелест отметил 54-й день рождения

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Вчера, 18 июня, мэру Омска Сергею Шелесту испольнилось 54 года. В свой день рождения градоначальник поздравил в телеграм-канале омских медработников с их профессиональным праздником. О том, что есть повод поздравить и его самого, мэр не написал.

– Планирую отпраздновать день рождения дома, с семьей, – кратко сообщил накануне торжества Сергей Шелест РИА «Омск-Информ».

Сергей Николаевич родом из Казахстана. Служил в воздушно-десантных войсках. Работал в сфере электроэнергетики. Затем переехал в Омскую область. До назначения на пост мэра Омска, был главой «Сибэнергосервиса», замминистра строительства и ЖКХ, руководителем «ОмскВодоканала». Является кандидатом технических наук.

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